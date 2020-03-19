В Тульской области рабочий химзавода погиб из-за утечки аммиака

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Новомосковске на заводе НАК "Азот" ("Новомосковская акционерная компания "Азот", "дочка" МХК "Еврохим") произошла утечка аммиака, погиб один человек, сообщили в управлении МЧС по Тульской области.

Представитель предприятия сообщил в МЧС, что разгерметизировался трубопровод, по которому в цех постуупал жидкий аммиак, утекло около 400 литров вещества.

Из-за аварии был остановлен один агрегат, основной технологический процесс продолжается, завод работает в штатном режиме.

Замеры показали, что концентрация аммиака в воздухе в районе происшествия не превышает предельно-допустимых норм, отметили в МЧС.

Причины аварии устанавливает межведомственная комиссия. Комментарием НАК "Азот" агентство не располагает.

На месте происшествия работали газоспасатели ЗАО "ЦАСФ", пожрные, сотрудники химико-дозиметрической лаборатории самого "Азота" и химико-радиометрической лаборатории МЧС.

Областная прокуратур начала проверку на предмет соблюдения на заводе требований законов при организации трудового и технологического процессов.

Минерально-химическая компания "Еврохим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. Ассортимент выпускаемой продукции превышает 100 наименований. Основные продукты: карбамид, аммиачная селитра, карбамидно-аммиачная смесь, аммиак, аммофос, диаммонийфосфат, сульфоаммофос, различные марки сложных удобрений, кормовые фосфаты, метанол, уксусная кислота, апатитовый концентрат, железорудный концентрат, бадделеитовый концентрат.