Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:17

В Тульской области рабочий химзавода погиб из-за утечки аммиака

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Новомосковске на заводе НАК "Азот" ("Новомосковская акционерная компания "Азот", "дочка" МХК "Еврохим") произошла утечка аммиака, погиб один человек, сообщили в управлении МЧС по Тульской области.

Представитель предприятия сообщил в МЧС, что разгерметизировался трубопровод, по которому в цех постуупал жидкий аммиак, утекло около 400 литров вещества.

Из-за аварии был остановлен один агрегат, основной технологический процесс продолжается, завод работает в штатном режиме.

Замеры показали, что концентрация аммиака в воздухе в районе происшествия не превышает предельно-допустимых норм, отметили в МЧС.

Причины аварии устанавливает межведомственная комиссия. Комментарием НАК "Азот" агентство не располагает.

На месте происшествия работали газоспасатели ЗАО "ЦАСФ", пожрные, сотрудники химико-дозиметрической лаборатории самого "Азота" и химико-радиометрической лаборатории МЧС.

Областная прокуратур начала проверку на предмет соблюдения на заводе требований законов при организации трудового и технологического процессов.

Минерально-химическая компания "Еврохим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. Ассортимент выпускаемой продукции превышает 100 наименований. Основные продукты: карбамид, аммиачная селитра, карбамидно-аммиачная смесь, аммиак, аммофос, диаммонийфосфат, сульфоаммофос, различные марки сложных удобрений, кормовые фосфаты, метанол, уксусная кислота, апатитовый концентрат, железорудный концентрат, бадделеитовый концентрат.

Еврохим Тульская область МЧС Новомосковск НАК Азот

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Микробиолог предсказал, что большая часть населения земли переболеет COVID-19

Минобрнауки не рекомендовало вузам выселять студентов из общежитий

Пандемия коронавируса

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В России создали запас из 700 тыс. тест-систем на коронавирус

В России создали запас из 700 тыс. тест-систем на коронавирус

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,1-2% на открытии

В Московские суды до 10 апреля будут пускать только участников процессов

Роспотребнадзор разъяснил правила карантина

Роспотребнадзор разъяснил правила карантина

С января на госгранице РФ выявили более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний

Выявлены около 700 ресурсов, на которых нелегально продавались рецептурные лекарства

Аэрофлот до 30 апреля приостанавливает ряд рейсов в США, ОАЭ, Португалию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');