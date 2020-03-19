Туроператор "Индиго-Тур" прекратил деятельность из-за коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.

В сообщении туроператора говорится, что с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса валюты путешествия в Азию значительно потеряли популярность, а правительства Индии, Бутана и Непала ввели запреты на въезд всех иностранных туристов.

"Обеспечить их посещение по заключенным договорам мы теперь не имеем возможности. И поскольку многие из клиентов не хотят изменять сроки своей поездки, а требуют скорейшего возврата денег, сегодня мы вынуждены пойти на такой серьезный шаг для того, чтобы дать туристам возможность обратиться за выплатами в ассоциацию "Турпомощь" и к страховой компании "Гелиос", предоставившей финансовые гарантии", - сообщает "Индиго-Тур".

Как подчеркивает компания, размер страхового покрытия по договору со страховщиком превышает общую сумму требований туристов, что позволяет рассчитывать на 100-процентный возврат всем клиентам.

По данным единого федерального реестра туроператоров, финансовая ответственность "Индиго-Тур" застрахована в СК "Гелиос" на 10 млн рублей, договор страхования действует до 27 июня 2020 года.

Ростуризм пока не получал обращений от клиентов туроператора "Индиго-Тур", прекратившего деятельность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Индиго-Тур" работал на туристическом рынке с 2003 года как туроператор и как турагент и предлагал туры в страны Азии - Индию, Шри-Ланку, Индонезию, Камбоджу и другие.