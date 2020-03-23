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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР

Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР
Сотрудница предприятия "Ньюфарм" пересчитывает медицинские маски. Ивановская область, Кинешма
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Самолет ВКС России доставил 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок из Китая, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром "Чкаловский" 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

"Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. C российской стороны дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания", - говорится в сообщении Кремля.

Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов, отмечает пресс-служба.

"Помимо этого, лидеры обменялись мнениями по ряду других аспектов развития дружественных российско-китайских отношений", - отмечается в сообщении.

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