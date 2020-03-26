Доктор Симон Мацкеплишвили: этот крохотный вирус объединил весь мир

Член-корр РАН и замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ рассказал о проблемах борьбы с COVID-19

Симон Мацкеплишвили Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Проблема борьбы с коронавирусом и его последствиями в последнее время стала основной темой для врачей, журналистов, политиков. Специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов беседовал на эту тему с членом-корреспондентом Российской академии наук, заместителем директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, кардиологом Симоном Мацкеплишвили.

- Сейчас в России разрабатывается вакцина против коронавируса, поразившего чуть ли не весь мир, не обойдя и нашу страну. Но на ее разработку вплоть до готовности к применению должно пройти от полугода до 11 месяцев. Значит ли это, что пандемия продлится не менее года, или это задел на возможность повторного возникновения этого заболевания?

- Да, чтобы разработать новую вакцину, действительно нужно время. Ее нужно не просто создать, а еще и испытать на лабораторных животных, проверить на безопасность на добровольцах в течение как минимум полугода, и только потом запускать в производство. В данном случае сложность в том, что этот вирус не способен заражать мышей и большинство других животных, лишенных определенных человеческих белков и рецепторов. В Китае для этих целей специально создали генетическую модификацию "очеловеченных" мышей и вакцину испытывают на них. Проблема еще и в том, что для защиты от иммунной системы вирусы имеют способность непрерывно мутировать и изменяться, и потому в России параллельно разрабатывается несколько прототипов вакцин к 6-7 компонентам вирусной оболочки, чтобы быть готовым к борьбе и с модифицированными вариантами вируса. К тому же вакцина действительно может пригодиться в случае повторной вспышки заболевания. Сегодня мы не знаем, в какую сторону он может модифицироваться: ослабнуть или, наоборот, окрепнуть. Поэтому создание вакцины крайне важно.

- Может ли этот вирус, как многие другие, навсегда остаться в организме человека, как, например, вирус герпеса?

- Нет, коронавирусы не принадлежат к такому типу вирусов, они не способны оставаться в организме даже в "спящем" состоянии. Все коронавирусы являются РНК-вирусами, разновидностей которых сегодня известно огромное количество. Они отличаются от ДНК-вирусов, к которым относится и вирус герпеса, тем, что не остаются в организме хозяина.

- Может ли вирус проникать через кожу?

- Нет, не может. Ни проникать, ни выделяться через кожные покровы он не может. Поэтому, даже если человек кашлянул себе в ладонь и затем этой рукой дотронулся до вашей руки, то просто тщательно промойте руку мыльной водой или антибактериальным раствором, и можете быть уверены, что заражения не произойдет.

Должен сказать, что этому виду коронавируса люди как передаточное звено или хозяин не нужны. Они прекрасно жили и живут среди животных, в частности, летучих мышей, не имея возможности заражать человеческий организм. Но, существуя и в животных, вирусы постоянно мутируют, что привело к тому, что в результате какой-то определенной мутации данный коронавирус приобрел способность заражать человека и передаваться дальше уже через него. Я думаю, что через год мы сможем либо говорить об этой пандемии как о чем-то, что уже не возвратится никогда, либо вирус ослабнет до такой степени, что станет одним из десятка привычных нам инфекционных агентов, вызывающих хорошо знакомые всем осенние или весенние респираторные заболевания.

- А не могли специалисты "приложить руку" к его изменению? В 2015 году в британском журнале Nature была опубликована статья, где сообщалось, что американские вирусологи экспериментировали с подковоносыми летучими мышами в Китае. И создали новый химерный гибридный вирус, состоящий из поверхностного белка коронавируса летучих мышей и вируса атипичной пневмонии, который был способен заражать клетки легких человека для имитации человеческого заболевания. Причем исследования эти проводились ими совместно с коллегами из Института вирусологии в китайском Ухане! Это было в 2015 году. Статью можно найти на сайте журнала, но несколько дней назад редакция сделала ремарку, что эти результаты используют в качестве "непроверенных теорий того, что коронавирус, вызывающий COVID-19, был сконструирован искусственно. Нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые считают, что наиболее вероятным источником коронавируса являются животные".

- Вы имеете в виду, не может ли он быть бактериологическим оружием? Во-первых, подобного типа оружие не выбирает мишень: оно поражает всех без исключения. Поэтому я не думаю, что кто-то целенаправленно сделал такую химеру. Исследователи довольно быстро доказали, что этот коронавирус пришел к нам от летучих мышей, даже от определенного типа мышей, которых китайцы довольно часто употребляют в пищу. Но он не мог заразить человека, пока в ходе случайных мутаций не "подобрал ключ" – приобрел способность связываться с человеческими клетками. Этим ключом оказался белок, который расположен в мембране клеток легких, почек, сердечной мышцы и желудочно-кишечного тракта. Более того, этот белок играет важную роль в защите наших легких от тяжелого повреждения при инфекционных заболеваниях.

И все же я хочу подчеркнуть, что происхождение вируса сейчас не важно, главной задачей является вылечить заболевших людей и не допустить распространения инфекции.

Надо понимать, что если сейчас люди не болеют, то это не означает, что они не заболеют через несколько дней или недель. В связи с этим особое значение имеет введение жестких ограничительных мер, вплоть до полного карантина. Его отсутствие может привести к расширению заболевания и увеличению смертности. Это, к сожалению, и произошло в Италии. Сроки карантина должны продолжаться до периода, когда перестанут фиксироваться случаи новых заболеваний.

Можно привести исторический пример из жизни американского города Денвер в период борьбы с "испанкой" в 1918 году. Власти закрыли город на карантин, и через какое-то время смертность начала снижаться. И власти города, решив, что они победили заболевание, сняли карантин. Но оказалось, преждевременно. Это повлекло за собой новую вспышку и увеличение смертности. После этого был введен чрезвычайно жесткий ограничительный режим, который и привел к нормализации ситуации. Этот пример говорит не только о том, что необходимо ввести карантин, но ввести его надо разумно: вовремя и на правильный период времени.

- Иногда можно слышать, что маски не нужны, ибо они предохраняют только от инфекции от уже заболевшего человека.

- Я с этим не согласен. Маска, во-первых, напоминает нам о том, что мы не должны касаться лица, по крайней мере, она затрудняет этот порыв. Простые маски не защищают вас от капель, если кто-то случайно на вас чихнул. Но так все же бывает редко, есть ведь элементы приличия. А, в остальном, маска фильтрует определенную часть мелких частиц жидкости, содержащих большое количество вирусов. Естественно, они не являются стопроцентной гарантией, но, тем не менее, могут защитить довольно много людей. Конечно, важнее мыть руки, особенно, если вы дотронулись до каких-то предметов, ручек дверных и т.д.

- Пандемия – это особо важная стадия распространения инфекционного заболевания?

- Пандемия в переводе с греческого означает "весь народ", то есть означает очень широкое распространение заболевания. Нынешний вирус охватил почти все континенты и страны мира. Были ли раньше или, может быть, даже в совсем недалеком прошлом события пострашнее? Были. Но… Этот крохотный, невидимый глазу вирус объединил весь мир. Горели леса в Калифорнии. Страшно? Да, но это было далеко. Были и пожары в Австралии, и цунами в Японии, и землетрясения в Ираке, и наводнения в Африке, но все они касались только этих регионов, а остальные смотрели, так сказать, со стороны, даже переживали и сочувствовали, но со стороны. А сейчас нужны глобальные и синхронно предпринимаемые меры защиты. Нам всегда казалось что мы, люди, - это венец творения. Но оказалось, что с биологической точки зрения мы – не более, чем обычные млекопитающие, и должны понимать, что независимо от места проживания, национальности и цвета кожи мы одинаковы и являемся всего лишь маленькой частью природы. Да, сегодня мы можем быстро перемещаться из одной части планеты в другую, но в то же время и с такой же скоростью перемещаются наши враги – вирусы. Бояться этого не надо, надо иметь это в виду!

Я хочу привести старинную притчу: во время одной эпидемии в одном из селений праведник встретил Чуму и спросил, сколько жизней она унесет. Чума ответила – пять тысяч. Прошло время, болезнь закончилась, и оказалось, что умерло 15 тысяч человек. И вот праведник опять встречает Чуму и спрашивает: как же так? Ты говорила про пять тысяч. Да, отвечает Чума. Я забрала только пять тысяч, а остальные умерли от страха.

Поэтому самый главный вывод, который нужно сделать в сложившейся ситуации – не будем паниковать, будем лечить и лечиться, соблюдая все необходимые рекомендации врачей.