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Уголовное дело возбуждено после смерти солдата в воинской части в Оренбуржье

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Обстоятельства смерти солдата из Пермского края, заболевшего ОРВИ в воинской части в Оренбургской области, расследуются в рамках уголовного дела. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова в четверг.

Омбудсмен направил запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа (ЦВО) по этому случаю и получил ответ, что 18 марта возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта, который назначил солдату лечение препаратами, спровоцировавшими анафилактический шок и смерть. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, не уточняется. Дело расследует военный следственный отдел России по Тоцкому гарнизону.

Как сообщалось, в феврале текущего года солдат из Краснокамска (Пермский край) Лев Пономарев умер в воинской части в Оренбуржье. Глава Краснокамска Игорь Быкариз сообщал со ссылкой на информацию командира части, что смерть произошла по врачебной ошибке.

По информации ЦВО, военнослужащий обратился к врачам воинской части и после первичного осмотра был госпитализирован с признаками острого респираторного заболевания. Военные медики оказали ему всю необходимую помощь, но состояние военнослужащего ухудшалось, спасти его не удалось.

Пермский край Павел Миков

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