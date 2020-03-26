В Минздраве назвали сроки начала испытаний на людях вакцины против COVID-19

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Клинические испытания российской вакцины от коронавируса COVID-19 начнутся примерно через полгода, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ориентировочно клинические испытания начнутся через 5-6 месяцев. Это те сроки, которые называют разработчики", - сказал Мурашко в эфире программы "Время" на Первом канале в четверг.

По его словам, разработкой вакцины занимается несколько госучреждений, в том числе учреждения Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства, а также частные фармацевтические организации. Процесс тестирования начнется в ближайшие месяцы, а первые доклинические исследования уже начинаются, сказал министр.

Также Мурашко, отвечая на вопрос о связи роста числа заразившихся коронавирусом с количеством проведенных тестов, сообщил, что это связано "и с тем эпидпроцессом, который сегодня существует".

Вместе с тем министр напомнил, что пройти тестирование на коронавирус теперь может любой желающий в клиниках, однако всем его делать не обязательно - только группам риска, вернувшимся из зарубежных поездок, контактировавшим с заболевшими. Также нужно обязательно обследоваться тем, у кого есть клинические симптомы.

"С сегодняшнего дня в том числе подключаются к тестированию и коммерческие лаборатории, и широко раскрыты сегодня лаборатории медицинских учреждений, которые позволяют охватить значительно большее количество. Но я хотел бы в первую очередь сказать, что сразу же каждому идти обследоваться для того, чтобы получить тест, результаты его, все-таки не нужно", - сказал Мурашко.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что главное - это не тестирование, "а именно комплекс мер, которые позволяют предотвратить распространение инфекции".

25 марта в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, чтобы сдержать распространение коронавируса. Также на этот срок на каникулы отправят студентов. В Москве вдобавок будут закрыты все кафе и рестораны, а также парки, чтобы исключить наплыва туристов в столицу.

В России, по данным на утро четверга, официально подтверждено 840 случаев заболевания COVID-19 в 56 регионах.