Улицы Перми продезинфицируют из-за коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Перми сообщила, что в городе проведут полную дезинфекцию улиц от коронавируса. Работы начались 27 марта и будут продолжаться в течение этой и следующей недели.

Подрядчики моют тротуары и проезжую часть специальным средством, убивающим вирусы и одобренным в Роспотребнадзоре.

"Полная обработка города потребует 3-4 цикла обработки. Для одного цикла необходимо 9 тысяч кубометров воды и тонна спецсредства", - отмечает мэрия.

Подрядчики также чистят ограждения специальными машинами, а иногда вручную, вывозят мусор и скоро начнут красить бордюры и урны.

По данным чиновников, в Пермском крае подтверждено десять завозных случаев заражения коронавирусом, один заболевший находится в состоянии средней тяжести. К утру пятницы в крае 3377 человек находились на домашнем карантине, еще 47 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ.