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Путин проведет телеконференцию с полпредами в округах по коронавирусу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник телеконференцию с полпредами в федеральных округах, на которой будут обсуждаться меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента запланировано большое совещание с полпредами федеральных округов. Оно будет проводиться посредством телеконференции", - уточнил Песков, добавив, что "оно начнется в ближайшие час-два".

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По словам пресс-секретаря, это общение "осуществляется в рамках того, о чем говорил президент в своем недавнем обращении (к гражданам)".

"То, что скажет президент полпредам, будет доступно для СМИ", - отметил Песков.

С 30 марта по 5 апреля в соответствии с указом президента в России будет нерабочая неделя. Режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми на фоне распространения коронавируса.

С 30 марта введены ограничения на передвижения всех видов транспорта через госграницу России, включая и сухопутную часть с Белоруссией.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в столице вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. После этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал главы субъектов РФ последовать примеру Москвы и ввести в своих регионах режим карантина, аналогичный московскому.

Владимир Путин

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