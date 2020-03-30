Дума собралась 31 марта принять закон о семи годах колонии за нарушение карантина

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник планирует принять в первом, а следом и в целом закон об уголовном наказании за нарушение карантина, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Завтра законопроекты будут рассмотрены в первом чтении, и мы планируем, учитывая, что все политические фракции высказали свои позиции в поддержку, инициативы пройдут и второе-третье чтения", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он отметил, что это касается ряда законопроектов, внесенных правительством РФ во исполнение поручения президента РФ, а также изменений в Уголовный кодекс.

Рассмотрение, пройдет, "безусловно с соблюдением всех процедур, которое предполагает обсуждение в комитетах", сказал Володин. Он добавил, что именно поэтому депутатам надо будет собраться раньше, уже в 10 часов утра, с тем, чтобы "иметь запас времени".

Законопроект (929651-7) был внесен в Госдуму 25 марта спикером Вячеславом Володиным и главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Наказание предлагается установить в виде штрафа на суму от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более человек, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.