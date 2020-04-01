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Путин подписал закон о праве сотрудников госохраны применять силу и оружие

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам службы государственной охраны применять физическую силу, оружие и спецсредства.

Нормативный правовой акт о внесении изменений в закон "О государственной охране" разъясняет порядок применения сотрудниками органов государственной охраны физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники.

В частности, предлагается предусмотреть, что сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники в случае наличия соответствующих угроз и в порядке, предусмотренном не только законом "О государственной охране", но и другими нормативными правовыми актами.

Разрешение на применение силы также закрепляется за военнослужащими, проходящими срочную военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченным для обеспечения безопасности объектов госохраны и защиты охраняемых объектов.

Также закон наделяет сотрудников органов государственной охраны правом "применять боевую технику в порядке, определяемом правительством РФ".

Владимир Путин

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