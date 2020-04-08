На бывшего главу курганского управления МЧС завели еще два уголовных дела

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили еще два уголовных дела против бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дела квалифицированы по части 3 статьи 160 (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Рожков с января 2017 года по сентябрь 2019 года премировал одного из начальников подчиненного ему подразделения, при этом часть денег по его указанию расходовалась на представительские цели.

В результате были растрачены денежные средства МЧС России на сумму не менее 200 тыс. рублей.

Кроме того, с февраля прошлого года по март этого года Рожков в личных целях использовал технику, состоящую на вооружении регионального управления МЧС.

Как сообщалось, экс-глава курганского управления МЧС был задержан 27 марта, в отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий). 28 марта суд арестовал его на два месяца.