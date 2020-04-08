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Росавиация сообщила о возможном введении системы развоза вернувшихся россиян по регионам проживания

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минтранса Евгений Дитрих провёл ряд консультаций с главами регионов РФ, обсудил в частности возможность появления системы развоза граждан, прилетевших из за границы по регионам проживания.

"Евгений Дитрих проинформировал, что провел ряд консультаций с руководителями российских регионов. В частности, в беседе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым речь шла о возможности создания цепочек развоза прилетающих россиян в субъектах РФ", - сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.

Так, пояснили в ведомстве, на рейсе, прибывающем в Новосибирск, не все пассажиры будут жителями именно этого города.

"Жителей области и сопредельных регионов можно было бы развести дальше на автобусах с учетом всех мер предотвращения возможных случаев завоза COVID-19", - добавили там.

Росавиация Минтранс

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