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Жительница Томской области вместо заказанных в интернете телефонов получила торт

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мошенники обманули жительницу Томской области, которая пыталась купить в интернете мобильные телефоны, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в четверг.

По информации ведомства, женщина нашла в интернете объявление о продаже сотовых телефонов за 12,5 тыс. рублей, перевела "продавцу" половину суммы, а после получения снимка чека об отправке товара выплатила оставшиеся деньги.

"Получив уведомление о поступлении посылки, потерпевшая пришла в почтовое отделение и, вскрыв упаковку, обнаружила вместо приобретенных ею сотовых телефонов коробку с тортом", - говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Томская область

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