Задержан подозреваемый в продаже женщине торта под видом двух смартфонов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В ЗАТО Северск (Томская область) полиция нашла подозреваемого в продаже женщине торта под видом двух смартфонов, сообщили в региональном управлении МВД. Это оказался житель Карелии.

По версии следствия, он поместил в интернете объявление о продаже двух смартфонов популярной модели. Жительница Северска с ним связалась, они обсудили условия сделки и он пообещал отправить ей оба гаджета с помощью почтовой компании.

Потерпевшая перевела ему на карту часть общей суммы. Он прислал ей фотографию чека об отправке смартфонов. После этого она перевела ему остаток суммы и оплатила доставку, а на почте получила коробку с тортом. Ущерб она оценила в сумму более 12 000 рублей.

По факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

С задержанным проводят следственные действия. Будут ли его перевозить в Томскую область, в полиции пока не решили , уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД.