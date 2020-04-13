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В Татарстане завели уголовное дело из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту распространения ложной информации о вспышке коронавирусной инфекции в районной больнице под Казанью, сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ (СКР) по Татарстану в понедельник.

"Следственными органами СКР по Татарстану проведена доследственная проверка по сообщению в СМИ, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, ранее в соцсетях распространился фейк о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекцией, в связи с чем была якобы госпитализирована половина медперсонала больницы.

6 апреля местные СМИ сообщали со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава Татарстана по иммунопрофилактике Дмитрия Лопушова, что в Высокогорской ЦРБ зарегистрирован один случай COVID-19, все контактные лица находятся под наблюдением.

В настоящее время перебоев в оказании медицинской помощи в Высокогорской ЦРБ нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова заявила журналистам, что в регионе зафиксировано одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом.

"4 случая завозные, 7- близкие контакты с заболевшими", - уточнила она. По ее словам, два человека госпитализированы, девять проходят лечение на дому. Возраст заболевших - от 18 до 70 лет.

Татарстан Казань СКР коронавирус

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