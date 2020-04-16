Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:51Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 2 056 055+79 863

В ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ. Раскрыть детали там отказались.

Информированный источник "Интерфакс" связал следственные действия с уголовным делом о взятке, возбужденным в отношении бывшего замминистра строительства Андрея Голубцова.

"Речь идет о взятке, которую он получил за лоббирование интересов одной организации. Обыски проведены дома и на месте его бывшей работы", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Голубцов написал заявление об увольнении по собственному желанию 9 апреля.

Алтайский край Андрей Голубцов МВД ФСБ СКР Минстрой ЖКХ

Новости

Генпрокуратура заявила, что в России стало меньше убийств и уличных преступлений

Генпрокуратура заявила, что в России стало меньше убийств и уличных преступлений

В элитном поселке на Рублевке загорелся магазин

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Правительство РФ рассмотрит второй пакет антикризисных мер

Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд

Пандемию могут сделать основанием для освобождения от контракта. Обзор

СПЧ выступил против переноса дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Что произошло за день: среда, 15 апреля

Пандемия коронавируса

Перепрофилированная под COVID-19 больница в Петербурге приостановила прием пациентов

Около 35 тысяч россиян заявили о желании вернуться из-за рубежа

Около 35 тысяч россиян заявили о желании вернуться из-за рубежа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');