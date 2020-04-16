В ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ. Раскрыть детали там отказались.

Информированный источник "Интерфакс" связал следственные действия с уголовным делом о взятке, возбужденным в отношении бывшего замминистра строительства Андрея Голубцова.

"Речь идет о взятке, которую он получил за лоббирование интересов одной организации. Обыски проведены дома и на месте его бывшей работы", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Голубцов написал заявление об увольнении по собственному желанию 9 апреля.