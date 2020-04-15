Подготовлен проект расписания основных госэкзаменов для 9-го класса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект нового расписания основных государственных экзаменов для девятиклассников, в соответствии с ним экзамены в регионах начнутся 8 июня и продлятся до конца июля.

"Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9-х классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня по 31 июля", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Между тем, как сообщалось, ОГЭ в этом году пройдет только с двумя обязательными экзаменами - русским языком и математикой. Экзаменов по выбору у девятиклассников не будет.

В марте стало известно, что старт ЕГЭ и ОГЭ будет перенесен с мая на июнь. Проект нового расписания ЕГЭ был опубликован на прошлой неделе.