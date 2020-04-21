В Московском зоопарке родились два верблюжонка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московский зоопарк сообщил, что у двугорбых верблюдов в марте родились два детеныша. Верблюдица Альба 8 марта родила Шторма, а Буря 12 марта - Понку.

Обе верблюдицы приехали в зоопарк уже беременными в конце сентября. Детеныши родились в песчаной части вольера, максимально близкой к природным условиям.

"Первую неделю сотрудники сами выкармливали Шторма, спустя неделю мать начала кормить самостоятельно. Такие затруднения - не редкость у самок, которые рожают впервые. Всё это время сотрудникам приходилось сдаивать Альбу, чтобы предотвратить застаивание молока и, как следствие, воспалительные процессы в вымени (мастит)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Московский зоопарк закрыт для посетителей из-за коронавируса. В пресс-службе уже отмечали, что животные начали скучать без публики. На сайте организации можно совершить виртуальный тур по парку и посмотреть кормление животных.