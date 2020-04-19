Дым от пожаров в Китае окутал Амурскую область

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Циклон, который пришел на территорию Амурской области, принес в регион дым от палов из Китая, говорится в распространенном в воскресенье сообщении Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"За вчерашний день, по данным спутника, на территории КНР было зафиксировано множество термоточек, связанных с выжиганием травы на полях. Благодаря южному ветру дым от пожаров и концентрация СО2 перемещается из соседнего государства на территорию России", - приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексея Венглинского.

Дым с запахом гари зафиксирован в южных и центральный районах Амурской области, добавил Венглинский. По его словам, дым "двигается" в сторону Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре.