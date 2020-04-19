Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 18.04В России 36 793+4 785В мире 2 317 759+77 568

Дым от пожаров в Китае окутал Амурскую область

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Циклон, который пришел на территорию Амурской области, принес в регион дым от палов из Китая, говорится в распространенном в воскресенье сообщении Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"За вчерашний день, по данным спутника, на территории КНР было зафиксировано множество термоточек, связанных с выжиганием травы на полях. Благодаря южному ветру дым от пожаров и концентрация СО2 перемещается из соседнего государства на территорию России", - приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексея Венглинского.

Дым с запахом гари зафиксирован в южных и центральный районах Амурской области, добавил Венглинский. По его словам, дым "двигается" в сторону Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре.

Амурская область Китай

Новости

Православные празднуют Пасху

Рогозин готов поставлять двигатели для американских ракет Atlas

Что произошло за день: суббота, 18 апреля

ОАК закрыла центральный офис после выявления коронавируса у ряда сотрудников

РПЦ приравняла инопланетян к бесам

РПЦ приравняла инопланетян к бесам

Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом

Опубликован расширенный перечень пострадавших в РФ от коронавируса отраслей экономики

Опубликован расширенный перечень пострадавших в РФ от коронавируса отраслей экономики

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Сбежавшие из находящейся на карантине уфимской больницы оказались ее сотрудниками

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');