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Скворцова не исключила версию об искусственном происхождении коронавируса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) Вероника Скворцова не исключила версию об искусственном происхождении коронавируса.

"Исключить нельзя ни одну, ни другую версию", - сказала Скворцова в программе "Познер" в понедельник.

Она отметила, что новый коронавирус на 94% похож на вирус SARS, но есть и "достаточно большое количество фрагментов, его отличающих, в том числе находятся фрагменты ретровирусов, ВИЧ".

В целом же она сказала, что вопрос происхождения вируса "очень непростой, требует тщательного изучения".

Вероника Скворцова коронавирус ФМБА

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