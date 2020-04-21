Тюменский депутат задекларировал более 1 млрд рублей годового дохода

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Тюменской областной думы, экс-президент Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий указал в декларации за 2019 год почти 1 млрд 143 млн рублей дохода, это больше чем в четыре раза больше, чем он заработал в 2018 году.

У депутата в собственности есть квартира площадью свыше 256 квадратных метров, жилой дом площадью почти 200 квадратных метров, два гаража, Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S5604 MA, несколько земельных участков.

За 2018 год Горицкий задекларировал доход в 271 млн рублей.

В 2016 году Горицкий был избран депутатом Тюменской облдумы, является членом партии "Единая Россия". До 22 января 2019 года он был президентом Запсибкомбанка.

ВТБ 10 января 2019 года объявил, что стал владельцем 71,8% акций Запсибкомбанка. Крупнейшим бенефициаром банка прежде был Горицкий. В материалах банка было указано, что Горицкий с 10 января 2019 года не является акционером банка. Размер его доли в уставном капитале сократился с 9,622% до нуля.

Запсибкомбанк по итогам 2019 года занял 48-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".