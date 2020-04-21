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Россия заняла 149-е место в индексе свободы прессы от "Репортеров без границ"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия заняла 149-е место из 180 в индексе свободы прессы, который ежегодно составляет организация "Репортеры без границ" (РБГ). Она отметила ухудшение ситуации со свободой слова в России.

По мнению организации, в России после массовых протестов 2011-2012 годов давление на независимые СМИ неуклонно растет, в стране вводятся "драконовские законы", практикуется блокировка сайтов и отключение интернета. В обзоре отмечается усиление контроля или уничтожение независимых СМИ, пропаганда телеканалов, преследование отдельных журналистов и блогеров. Также "Репортеры без границ" отмечают участие "государственных интернет-троллей" в распространении дезинформации в соцсетях.

На первых трех местах в рейтинге оказались Норвегия, Финляндия и Дания, замыкают список Эритрея, Туркменистан и КНДР.

Ближайшее десятилетие будет для журналистики критичным, в том числе из-за пандемии коронавируса, которая усугубляет существующие кризисы. "Репортеры без границ" считают, что сейчас в мире происходит геополитический кризис, вызванный агрессивными действиями авторитарных режимов, технологический кризис из-за отсутствия гарантий свобод пользователей технологий, кризис демократии, вызванный поляризацией в обществе, кризис доверия в отношении к СМИ и экономический кризис, который плохо сказывается на качестве журналистики.

Репортеры без границ коронавирус Норвегия Финляндия Дания КНДР Эритрея Туркменистан

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