Суд по делу Уилана закрыли из-за секретных материалов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Закрытый характер судебных заседаний по делу обвиняемого в России в шпионаже гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана - обычная практика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается закрытого характера судебных заседаний, на которые не был допущен американский посол, о чем он говорил, то в этом нет ничего удивительного. В системе российского законодательства, как в большинстве других стран, ограничение доступа на слушание уголовного дела является обычной практикой, если в обвинительных материалах содержатся сведения, относящиеся к категории государственной тайны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "процесс над Уиланом, который приехал в Россию именно за секретными данными, как раз такой случай". "Судопроизводство ведется в строгом соответствии с российскими законами, с соблюдением всех надлежащих процессуальных норм и процедур", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что суд разрешил обвиняемому разговаривать по телефону с его родными в США. "Мы исходим из того, что такие звонки будут организованы в ближайшее время", - сказала Захарова.

По ее словам, "Уилан находится в хорошей физической форме", при необходимости незамедлительно получает квалифицированную лечебную помощь в СИЗО.

"Для него даже было организовано обследование в одной из городских больниц, это обследование не выявило серьезных опасных заболеваний. Ему были предложены варианты провести, в том числе, и небольшую хирургическую операцию, если его бы это устроило. Он от нее отказался", - сказала Захарова.

"Поэтому заявления о том, что Уилан лишен врачебной помощи - они не просто беспочвенны, это неправда", - подчеркнула она.

Дело "шпиона" Уилана

21 апреля Мосгорсуд допросил двоих свидетелей обвинения делуУилана. Как сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков, были допрошены сотрудник ФСБ, который задерживал иностранца, а также его приятель, с которым Уилан знаком с 2008 года.

В связи с тем, что в материалах дела содержатся сведения, содержащие гриф "совершенно секретно", а также в связи с введенными в суде из-за распространения коронавируса ограничениями, судебный процесс проходит в закрытом режиме. По причине данных ограничений, приставы несколько раз отказали в проходе на заседания послу США в Москве Джону Салливану.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, заявлял, что последний прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".