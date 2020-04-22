Путин упростил доступ компаний к госгарантиям

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые существенно модифицируют действующую систему государственных гарантий по кредитам в банках, что позволит выдавать их большему числу компаний.

Закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении 17 апреля и в этот же день одобрен Советом Федерации.

Отзыв госгарантии

Документ ограничивает число случаев, когда гарант может отозвать выданную гарантию. Раньше гарантию можно было отозвать при условиях, указанных в ней, а также при существенном изменении без письменного согласия гаранта условий кредита, а также при выявлении недостаточности обеспечения или непредставлении обеспечения. Согласно подписанному закону, случаев отзыва гарантии будет два: изменение условий основного обязательства без письменного согласия гаранта и нецелевое использование кредита.

Госгарантии офшорным компаниям

Подписанный закон смягчает норму о запрете выдачи государственных гарантий иностранным компаниям, а также российским юридическим лицам, зарегистрированным в офшорах.

Согласно действовавшей до подписания закона норме БК, офшорные организации были лишены права получать государственные и муниципальные гарантии. Если гарантия была предоставлена с нарушением данной нормы закона, то она признавалась ничтожной. Данный запрет был введен в 2016 году и не коснулся экспортеров промышленной продукции.

Подписанный Путин документ убирает в тексте закона слово "промышленной", таким образом, выводя из-под действия запрета всех экспортеров продукции, товаров, работ и услуг. Таким образом, теперь госгарантии целях поддержки экспорта можно будет давать не только экспортерам промышленной продукции, "но и, например, продукции сельскохозяйственного назначения", говорится в пояснительной записке к документу.

Госгарантии при банкротстве

Подписанный закон разрешает выдавать государственные гарантии с возможностью их досрочного исполнения в случае банкротства компании-заемщика и введения конкурсного производства. До подписания закона институт государственных гарантий не предусматривал возможности досрочного исполнения обязательств компании. Принятый закон разрешает лицу, выдавшему кредит российской компании (бенефициару), до окончания конкурсного производства потребовать от гаранта погасить долг принципала.

При этом деньги на исполнение таких госгарантий, в том числе предоставленных с правом регрессного требования гаранта к принципалу, после завершения конкурсного производства и ликвидации принципала будут учитываться в расходах федерального бюджета, говорится в документе.

Законопроект позволяет использовать государственные гарантии иностранных государств при регрессных требованиях. Допускается возможность исполнения госгарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства. Закон также устанавливает, что в 2020 году правительство РФ получает право осуществлять государственные внутренние и внешние заимствования и предоставлять государственные гарантии с превышением предусмотренных в трехлетнем бюджете показателей программ заимствований.

Добавочный капитал

Подписанный закон позволяет юридическим лицам использовать безвозвратные и безвозмездные бюджетные субсидии как добавочный капитал.

Норма о добавочном капитале была введена в законодательство в 2016 году, но до одобрения вышеупомянутого документа действовала только для акционеров, которые получали право для финансирования и поддержания деятельности компании в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Договор о предоставлении добавочного капитала должен быть одобрен решением совета директоров. Данные вклады призваны были предупредить образование отрицательных чистых активов компаний. Теперь данные вклады может делать государство.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.