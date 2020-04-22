Россиян с 23 апреля обяжут указывать контактную информацию при покупке билета на поезд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - При покупке билета пассажиры должны будут указывать контактную информацию, сообщает РЖД.

Начиная с четверга, 23 апреля, при покупке ж/д билетов в кассах Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" россиянам придется указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда.

Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок, отмечает компания.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне, сообщают РЖД.

Изменения вводятся в соответствии с приказом Минтранса о корректировке "Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом", отмечается в сообщении компании.

Министерство транспорта РФ изменило эти правила, согласно данным системы "Гарант", документ зарегистрирован в Минюсте 22 апреля.

В соответствующем приказе Минтранс также урегулировал порядок размещения ручной клади пассажирами в поездах дальнего следования. В соответствии с документом, преимущественное право разместить свои вещи на нижнем месте имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а вверху - пассажир с верхней полки.

"При этом если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (верхнего) места для размещения ручной клад", - говорится в приказе.