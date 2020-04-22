Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Россиян с 23 апреля обяжут указывать контактную информацию при покупке билета на поезд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - При покупке билета пассажиры должны будут указывать контактную информацию, сообщает РЖД.

Начиная с четверга, 23 апреля, при покупке ж/д билетов в кассах Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" россиянам придется указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда.

Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок, отмечает компания.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне, сообщают РЖД.

Изменения вводятся в соответствии с приказом Минтранса о корректировке "Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом", отмечается в сообщении компании.

Министерство транспорта РФ изменило эти правила, согласно данным системы "Гарант", документ зарегистрирован в Минюсте 22 апреля.

В соответствующем приказе Минтранс также урегулировал порядок размещения ручной клади пассажирами в поездах дальнего следования. В соответствии с документом, преимущественное право разместить свои вещи на нижнем месте имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а вверху - пассажир с верхней полки.

"При этом если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (верхнего) места для размещения ручной клад", - говорится в приказе.

РЖД ФПК Минтранс

Новости
Экономический кризис

Роскомнадзор приостановил плановое наблюдение за СМИ до конца июня

Что произошло за день: среда, 22 апреля

Более 20 регионов РФ подали заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков

Более 20 регионов РФ подали заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков

Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю

Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю

Суд отказался рассмотреть протокол по самоизоляции, составленный по КоАП Москвы

Все сотрудники отделения НИИ имени Вредена в Петербурге заразились COVID-19

Все сотрудники отделения НИИ имени Вредена в Петербурге заразились COVID-19

МС-21 выполнил половину программы испытательных полетов для его сертификации

МС-21 выполнил половину программы испытательных полетов для его сертификации

За соблюдением ограничений в Петербурге стали следить с помощью беспилотника

За соблюдением ограничений в Петербурге стали следить с помощью беспилотника

Источник назвал возможную причину смерти замглавы департамента культуры Москвы

"Гринпис" заявил, что рекомендованная Роспотребнадзором одноразовая упаковка еды не защитит от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');