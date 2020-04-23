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К поискам пропавших в Иркутской области мужчин с ребенком подключили вертолет

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутской области пропали двое мужчин с ребенком, направлявшиеся по автозимнику "Вилюй" из Красноярска в Ленск, в поисках пропавших задействован вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что информация об исчезновении мужчин и восьмилетнего сына одного из них поступила в ведомство 22 апреля. Они ехали по автозимнику, закрытому из-за потепления, на двух грузовых автомобилях.

Родственники сообщили спасателям, что последний раз информация от пропавших поступала 13 апреля, когда во время следования по автозимнику через Усть-Кут один из мужчин сообщил родным о поломке автомобиля. Водителям удалось отремонтировать автомобиль, чтобы вернуться в Усть-Кут, но с тех пор они на связь не выходили.

"Сегодня утром из Киренского района на поиски пропавших людей вновь вылетел вертолет. Поиски продолжатся в течение светового дня", - говорится в сообщении.

Обследовать дорогу наземным путем оказалось невозможным, поскольку транспортное сообщение по автозимнику на территории Катангского района прекращено из-за его непроходимости.

МЧС Иркутская область Вилюй

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