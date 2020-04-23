Управделами президента РФ попросило о господдержке

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Управление делами президента (УДП) РФ попросило правительство РФ о господдержке для подведомственных ему организаций в связи с ситуацией из-за коронавируса. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке кабинета министров.

В частности, отметил он, УДП просит для своих организаций об отсрочке по налогам и страховым взносам на срок не менее шести месяцев. Также в УДП поставили вопрос о введении моратория на проверки организаций, подведомственных управлению.

Кроме того, в УДП попросили правительство о субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию госуслуг.