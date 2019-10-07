Ставрополец в числе первых в РФ оштрафован за курение на балконе, вызвавшее пожар

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Один из первых в России штрафов за курение на балконе, которое привело к пожару, выписан в Ставропольском крае. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

"Причина пожара - неосторожность при курении. Виновник установлен. В отношении него составлен административный протокол, по результатам которого виновный в пожаре оштрафован на четыре тысячи рублей", - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что это один из первых в России случаев вынесения штрафа за курение на балконе, которое стало причиной пожара.

3 октября произошел пожар на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном. Никто не погиб и не пострадал. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Правительство РФ одобрило новые требования по обеспечению пожарной безопасности. Они начали действовать с 1 октября.

В МЧС отметили, что правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить, отмечали в ведомстве.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", - пояснили в пресс-службе.