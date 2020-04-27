Минпромторг сообщил о запасе в 28 млн масок у ритейлеров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские крупнейшие торговые сети уже запасли более чем 28 млн масок разных типов на продажу, в апреле их закупки превзошли мартовские в полтора-два два раза, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Там добавили, что имеют в виду одноразовые и многоразовые маски, медицинские, а также защитные, выпущенные "по техническим условиям, разработанным по поручению Минпромторга России и Росстандарта".

"В условиях режима самоизоляции для россиян важно купить все необходимое в одном месте, и торговые сети наряду с магазинами у дома делают все, чтобы предоставить такую возможность", - считают в министерстве.

Ритейлеры уже полностью обеспечили сотрудников средствами индивидуальной защиты, а также создали дополнительные запасы таких средств на срок от двух недель до нескольких месяцев", отчитались в ведомстве.