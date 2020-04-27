Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

Минпромторг сообщил о запасе в 28 млн масок у ритейлеров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские крупнейшие торговые сети уже запасли более чем 28 млн масок разных типов на продажу, в апреле их закупки превзошли мартовские в полтора-два два раза, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Пандемия коронавируса

Там добавили, что имеют в виду одноразовые и многоразовые маски, медицинские, а также защитные, выпущенные "по техническим условиям, разработанным по поручению Минпромторга России и Росстандарта".

"В условиях режима самоизоляции для россиян важно купить все необходимое в одном месте, и торговые сети наряду с магазинами у дома делают все, чтобы предоставить такую возможность", - считают в министерстве.

Ритейлеры уже полностью обеспечили сотрудников средствами индивидуальной защиты, а также создали дополнительные запасы таких средств на срок от двух недель до нескольких месяцев", отчитались в ведомстве.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Минпромторг Росстандарт коронавирус

Новости по теме

Новости

В Черном море нашли теплоход "Армения", где людей погибло больше, чем на "Титанике"

В Черном море нашли теплоход "Армения", где людей погибло больше, чем на "Титанике"
Пандемия коронавируса

В России насчитали около 400 беременных с подтвержденным COVID-19

Глава МЧС предложил ужесточить наказание за пал травы

Глава МЧС предложил ужесточить наказание за пал травы

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

В Госдуме предложили защитить часть сбережений должников

В Кремле сочли "уткой" сообщения о прибытии в Прагу россиянина с ядом

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения и невыплату зарплат

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения и невыплату зарплат

Акция "Бессмертный полк" 9 мая будет виртуальной

Акция "Бессмертный полк" 9 мая будет виртуальной

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
Пандемия коронавируса

Уральского священника, не верящего в пандемию COVID-19, лишили права проповедовать

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');