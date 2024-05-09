Рэпер-иноагент Оксимирон объявлен в розыск

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск признанного в РФ иноагентом рэпера Оксимирона (Oxxxymiron).

Как следует из базы розыска министерства, Мирон Федоров (настоящее имя артиста) 1985 года рождения разыскивается по уголовной статье.

Других подробностей в МВД не привели.

Минюст признал Оксимирона иноагентом в октябре 2022 года.

Позднее, уже в 2023 году, Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера за призывы к сепаратизму (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ) в видеоклипе на песню "Ойда", которую впоследствии запретили к распространению в РФ.