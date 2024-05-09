Пять человек погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пять человек скончались после употребления неизвестных наркотических веществ в Астрахани.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов города в различных местах были обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества. Предварительная причина смерти - отравление неизвестным веществом.

Кроме того, в медицинские учреждения с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступили 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).