Женщина погибла при обстреле поселка в Курской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели местной жительницы при обстреле территории Глушовского района.

Он написал в телеграм-канале, что со стороны Украины был обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района.

"В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения. Она доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана первая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Губернатор уточнил, что также в результате обстрела разрушено местное кафе.