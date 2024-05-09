Насосная станция повреждена после атаки беспилотника в башкирском Салавате

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотника в промзоне Салавата (Башкортостан) повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожарные ликвидируют последствия происшествия, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В сообщении подчеркивается, что никто не пострадал, пожара нет.

В свою очередь, пресс-служба главы республики сообщила, что "угрозы жителям нет, передвижная лаборатория по контролю за качеством воздуха уже работает на месте, горения на самой поврежденной установке нет".

Ранее со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщалось, что 9 мая около 13:00 по местному времени беспилотник совершил атаку на промзону Салавата, после чего произошло задымление в районе одной из установок ООО "Газпром нефтехим Салават".