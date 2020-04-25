Спасатели обнаружили тела пропавших ранее трех рыбаков на Ладоге

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели завершили поиски трех рыбаков, вышедших в Ладожское озеро в Ленинградской области в начале марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в субботу.

Как рассказал собеседник агентства, на днях были обнаружены тела двух потерявшихся рыбаков, вчера обнаружили и третье тело.

Он подчеркнул, что навигация в регионе по-прежнему закрыта - выход на водоемы опасен для жизни.

Как сообщалось, 10 марта в Волховском районе Ленинградской области трое мужчин отправились на рыбалку в Ладожское озеро. На связь с родственниками после этого они не вышли.