Турчак попросил уволить помощника главы Россельхознадзора из-за совращения ребенка

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился в Минсельхоз РФ с требованием уволить помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, публично обвиненного в совращении малолетней, сообщила пресс-служба партии в понедельник.

"В своем обращении Секретарь генсовета отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти, тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы партии, в отношении Натарова возбуждено уголовное дело, его взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Напомним, что в прессе широкий резонанс получила информация о том, что помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров может быть обвинен в тяжком преступлении - совращении малолетних. По данным СМИ, он на протяжении нескольких лет совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки", - отмечается в сообщении.