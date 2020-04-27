Владимир Путин удостоил звания Героя труда Леонида Рошаля и Юрия Соломина
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звания Героя труда президенту Института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.
Звание Героев труда также получили управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, тренер Дмитрий Миндиашвили и оператор поста управления стана горячей прокатки "Магнитогорского металлургического комбината" Александр Моторин.
Рошалю в понедельник исполнилось 87 лет.