Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

Владимир Путин удостоил звания Героя труда Леонида Рошаля и Юрия Соломина

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звания Героя труда президенту Института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Звание Героев труда также получили управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, тренер Дмитрий Миндиашвили и оператор поста управления стана горячей прокатки "Магнитогорского металлургического комбината" Александр Моторин.

Рошалю в понедельник исполнилось 87 лет.

Владимир Путин Леонид Рошаль Юрий Соломин

Новости

Патриарх Кирилл ввел ответственность для священников за нарушение самоизоляции

Патриарх Кирилл ввел ответственность для священников за нарушение самоизоляции

Авиапассажирам придется носить маски и после снятия ограничений на полеты

Турчак попросил уволить помощника главы Россельхознадзора из-за совращения ребенка

Глава Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая можно постепенно снимать режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая можно постепенно снимать режим самоизоляции

В Черном море нашли теплоход "Армения", где людей погибло больше, чем на "Титанике"

В Черном море нашли теплоход "Армения", где людей погибло больше, чем на "Титанике"
Пандемия коронавируса

В России насчитали около 400 беременных с подтвержденным COVID-19

Глава МЧС предложил ужесточить наказание за пал травы

Глава МЧС предложил ужесточить наказание за пал травы

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

В Госдуме предложили защитить часть сбережений должников

В Кремле сочли "уткой" сообщения о прибытии в Прагу россиянина с ядом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');