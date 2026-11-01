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Меры по обеспечению АЗС топливом принимают в Нижегородской области

Меры по обеспечению АЗС топливом принимают в Нижегородской области
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти Нижегородской области принимают меры для обеспечения наличия топлива на АЗС после массированной атаки беспилотников на регион в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области по итогам заседания оперативного штаба.

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"После повреждения технологических объектов системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, проводится внеплановая проверка. В том числе система снабжения регионом топливом продолжает работать устойчиво. Предпринимаются исчерпывающие меры для обеспечения наличия топлива на АЗС", - говорится в сообщении.

Власти просят "автомобилистов заправляться по потребности, не создавая ажиотаж".

"Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации. Чтобы исключить ажиотаж, на АЗС возобновляется работа волонтеров", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе в воскресенье отражается массированная атака БПЛА, уничтожено более сотни дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что повреждено промпредприятие и объект коммунальной инфраструктуры. Информация о возможном повреждении жилых домов уточняется.

Нижегородская область
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