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Губернатор раскритиковал мэра Томска за традиционное отключение горячей воды

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от мэра Томска Ивана Кляйна и руководства АО "Томск-РТС" на время действия режима самоизоляции остановить ремонтную кампанию, из-за которой в жилых домах областного центра отключают горячую воду, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Ремонтная кампания в Томске, связанная с отключением горячей воды, должна быть остановлена немедленно. Томичи почти месяц живут в непростом режиме самоизоляции, и усугублять его никто не имеет права", - приводит пресс-служба слова Жвачкина.

Он заявил, что понимает желание энергетиков и чиновников провести ремонт как можно быстрее. "Но для этого вы выбрали самое плохое время. Нужно думать о людях. Требую немедленно восстановить подачу горячей воды и пересмотреть подписанные графики ремонта", - сказал глава региона.

По информации "Томск-РТС", ремонт сетей в Томске должен был начаться 28 апреля. На время проведения работ подача горячей воды, как ожидалось, должна была прекратиться в домах на 27 улицах.

В Томске ежегодно отключают горячую воду для ремонта теплосетей. Формально отключение длится около двух недель, но из-за сложностей ремонта этот срок может увеличиться.

Томск Сергей Жвачкин Иван Кляйн

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