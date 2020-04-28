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МВД РФ сменило статус просроченных паспортов в базе миграционного управления

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - У владельцев паспортов с истекшим в период пандемии COVID-19 сроком действия не возникнет проблем с обслуживанием в банках, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продленным сроком действия. В этой связи МВД России информирует: указом президента РФ от 18 апреля 2020 года №275 "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации" признаны действительными паспорта, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно", - сказала Волк.

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Она отметила, что ведомство уже провело необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов. Кроме того, актуализирован список недействительных российских паспортов, размещенный на сайте ГУВМ МВД России, использовать который могут как владельцы паспортов, так и юридические лица, в том числе кредитные организации.

Ранее Ассоциация российских банков (АРБ) просила МВД сменить статус просроченных паспортов на действительный в своей базе на период до 15 июля 2020 года.

Ранее Банк России в информационном письме от 16 апреля рекомендовал кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документов, удостоверяющих личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем или бенефициарным владельцем, истек. Также Банк России рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.

"Однако применение кредитными организациями вышеприведенных норм указа президента РФ, равно как рекомендаций Банка России, на практике может привести к возникновению правовых рисков, поскольку в базе "Проверка по списку недействительных российских паспортов" Главного управления по вопросам миграции МВД России паспорта граждан РФ, срок действия которых истек, имеют статус "недействителен", - обратило внимание АРБ в письме.

МВД РФ

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