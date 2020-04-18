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В России продлили срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Пандемия коронавируса

Согласно указу, россияне, которым исполнилось 14 лет, но не успели получить паспорта в период с 1 февраля по 15 июля, в качестве удостоверения личности смогут использовать свидетельство о рождении или заграничный паспорт.

Президент также поручил МВД России определить порядок и сроки замены и выдачи документов.

В указе отмечается, что данные меры принимаются в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Россия Владимир Путин

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