Российские музеи возобновят работу через месяц после снятия ограничений из-за COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ совместно с музеями разработало план их возвращения к работе в течение месяца после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил врио директора департамента музеев Министерства культуры РФ Алексей Мудров.

"Минкультуры разработало совместно с каждым музеем план нормализации выхода, возвращения к нормальной жизни и приему посетителей. Примерно идет отсчет с момента ориентировочной даты снятия карантина, где-то в течение месяца все музеи смогут прийти к нормальной жизни", - сказал Мудров на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в настоящий момент министерством культуры проводятся и запланировано более 180 мероприятий в онлайн-формате федеральными музеями и всеми музеями, которые смогли оперативно подключиться к новому формату работы.