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Россияне из шести стран вернутся на Родину спецрейсами в выходные

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В первые майские выходные россиян вывезут несколькими рейсами из Египта, Таиланда, Германии, Индии, Китая и Азербайджана, сообщает в ночь на четверг Минкомсвязь РФ в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

Согласно расписанию вывозных рейсов на 1-3 мая 2020 года, рейс из Каира в Москву отправится 1 мая в 09:40 утра по местному времени.

"До рейса будут допущены жители только Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.

Также 1 мая будут выполнены рейсы Пхукет - Санкт-Петербург - Москва и Франкфурт-на-Майне - Москва.

На 2 мая Минкомсвязью для россиян запланированы еще три рейса - из Дели, Шанхая и Баку.

"AFL233 Дели - Санкт-Петербург - Москва 02.05.2020 в 05:00 (по местному времени), SHU5477 Шанхай - Владивосток - Благовещенск 02.05.2020 в 13:45 (по местному времени) SVR9852 Баку - Красноярск 02.05.2020 в 14:00 (по местному времени)", - сообщает ведомство в телеграм-канале.

В свою очередь, 3 мая два рейса вывезут россиян из Таиланда и Азербайджана.

"SVR3645 Пхукет - Уфа - Ростов-на-Дону/Сочи 03.05.2020 вылет в 00:10 (по местному времени). До рейса будут допущены только жители Республики Башкортостан, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Оренбургской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ростовской области, Волгоградской области, Воронежской области, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея", - сообщает Минкомсвязь.

"SVR8672 Ереван - Сочи 03.05.2020 в 14:30 (по местному времени), до рейса будут допущены только жители Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея", - добавили в ведомстве.

Минкомсвязь коронавирус

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