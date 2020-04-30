Попова сообщила о единичных вспышках COVID-19 на предприятиях непрерывного цикла в РФ

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На предприятиях непрерывного цикла зафиксированы единичные вспышки заболевания коронавирусом, в основном все работают штатно, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "России-24" (ВГТРК).

"У нас пока позитивная практика, я надеюсь, что она такой и останется. Количество групповых заболеваний на каких-либо производствах (непрерывного цикла - ИФ) у нас единичны. Все производства, которые своевременно и правильно организовали процесс и не допускают нарушений, работают штатно, не имея эпидемиологических проблем", - сказала Попова.

По ее словам, на производствах должен действовать единый комплекс противоэпидемических мероприятий. С одной стороны, работа должна быть организована так, чтобы исключить риск заражения людей на площадке, с другой стороны, на площадку нужно допускать только тех, кто не имеет признаков заболевания, что определяется тестированием, пояснила Попова. "Одно без другого не работает", - рассказала она.

"Мы сейчас видим это на примере большого количества предприятий, которые сегодня работают во всех регионах РФ и не останавливали свою работу. Не имеют никаких проблем. Следовательно, мы делаем все правильно, вместе с бизнесом организовывая работу", - отметила она.

Попова уточнила, что в региональных управлениях Роспотребнадзора есть четкий алгоритм действий на случай появления риска заражения на предприятиях. "Мои коллеги в субъектах его знают и соблюдают, когда при возникновении одного заболевшего удается не останавливать процесс в целом", - добавила она.