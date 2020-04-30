В России зафиксировали всплеск числа пожаров с начала самоизоляции

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС РФ зафиксировали увеличение числа пожаров с начала введения в России режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Одна из причин этого всплеска - "детские шалости с огнем", заявил замглавы министерства Илья Денисов в ходе онлайн-конференции, посвященной Дню пожарной охраны. "Сейчас ситуация несколько стабилизировалась", - добавил он.

В пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" также сообщили о возросшем числе погибших в результате пожаров "на фоне режима самоизоляции".

"Число погибших в результате пожаров на фоне самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции в России возросло почти на 7%. С 15 марта по 20 апреля в России в результате пожаров погибли 809 человек, что почти на 7% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года", - сказали в пресс-службе, отметив, что среди погибших - 39 детей, что также превышает прошлогодний показатель.

Вместе с тем, по данным ведомства, с начала года число погибших от пожаров сократилось более чем на 12%, по сравнению с 2019 годом, а количество погибших в пожарах детей снизилось почти на 32%.

Режим самоизоляции в России из-за ситуации с коронавирусом начали вводить в конце марта.