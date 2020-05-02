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МИД РФ в годовщину одесской трагедии отметил безнаказанность виновных

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ отмечают отсутствие прогресса в расследовании трагических событий в Одессе, произошедших шесть лет назад, даже после смены власти на Украине.

"Смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию. ООН вынуждена была вновь констатировать отсутствие какого-либо прогресса в расследовании одесской трагедии. В недавнем докладе о ситуации с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года УВКПЧ отмечает полную безнаказанность по этому делу и подчеркивает, что семьи жертв до сих пор ищут правосудия", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном в субботу на сайте ведомства.

В МИД РФ отметили, что "установление всех обстоятельств произошедшего, несмотря на огромное количество видеозаписей с мест событий и свидетельских показаний очевидцев, так до сих пор не завершено, и виновные в массовой гибели людей не понесли заслуженное наказание".

"Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений, включая расстрелы на "майдане" и убийства журналистов", - говорится в комментарии.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии находились в Доме профсоюзов, который был подожжен. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Акции памяти погибших в Одессе

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Цветы на разбитом окне в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе.Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе.Цветы и свечи в память о погибших в Одессе у окруженного баррикадами здания областной государственной администрации Донецка.Цветы и свечи у камня Одессы на аллее городов-героев на площади Нахимова в Севастополе.Севастопольцы приносят цветы и свечи к камню Одессы.Депутат, советник председателя Государственного совета Республики Крым Анатолий Заиченко (в центре) во время траурного мероприятия в память о погибших в Одессе.Цветы у посольства Украины в Москве.Москвичи возлагают цветы у посольства Украины в память о погибших в Одессе.Мужчина у посольства Украины в Москве.Девушка зажигает свечу у генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.
Цветы на разбитом окне в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе.
МИД РФ Украина

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