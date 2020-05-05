Росатом подтвердил назначение нижегородского мэра Панова

В коропорации он займется вопросами развития Арктики и СМП

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов оставит свою должность по собственному желанию в связи с назначением его на руководящую должность в ГК "Росатом".

"Действительно, в ближайшее время Владимир Панов перейдет на работу в "Росатом" и займет новую должность спецпредставителя Госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики", - сообщили "Интерфаксу" в "Росатоме".

По словам представителя ГК, должностной функционал Панова "будет связан с вопросами координации между Росатомом, являющимся инфраструктурным оператором Северного морского пути, и органами власти - как федеральными, так и региональными, которые решают задачи развития арктической зоны, субъектов Федерации, расположенных вдоль СМП".

Ранее сообщалось, что Дума Нижнего Новгорода соберется на внеочередное заседание 6 мая в 10:00 по Москве. Заседание пройдет дистанционно в режиме видеоконференции.

В предварительной повестке значится только один вопрос: "О досрочном прекращении полномочий главы города Нижнего Новгорода". Докладчиком является глава города Владимир Панов.

Панов был избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года в ходе тайного голосования депутатов Думы города. До этого с 2001 года работал в сфере предпринимательства, в 2006-2007 гг. был главой местного самоуправления города Кстово, в 2010-2016 гг. - депутатом гордумы Нижнего Новгорода. В 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ по Нижегородскому округу N129. С декабря 2017 года - член генерального совета партии "Единая Россия".