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Песков прокомментировал указ Трампа о праве США на добычу ресурсов на Луне

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Озвученные президентом США Дональдом Трампом планы по коммерческому освоению Луны требуют изучения и юридической оценки, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае нужно, конечно, давать юридическую оценку подобным решениям. И, наверное, нужно изучать сначала это решение, основываясь на юридических подходах", - сказал Песков журналистам.

"Но все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах - а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, такие попытки были бы неприемлемы", - отметил пресс-секретарь главы государства.

6 апреля Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

РФ США Дональд Трамп Дмитрий Песков

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