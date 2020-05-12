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В Вашингтоне не нашли причин волноваться за здоровье Путина и Ким Чен Ына

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти США в связи с заражением коронавирусом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не располагают информацией о том, что у лидера России Владимира Путина есть какие-либо проблемы со здоровьем, заявил советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Президент (США - ИФ) только недавно - на прошлой неделе - говорил с президентом Путиным, и он (Путин - ИФ), как кажется, был в приподнятом настроении, в отличном здравии. У нас нет причин предполагать, что это не так", - сказал он в ответ на вопрос, как в Белом доме оценивают состояние здоровья российского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил "Интерфаксу", что у него диагностирован коронавирус и он проходит лечение.

В Белом доме также исходят из того, что у северокорейского лидера Ким Чен Ына после необъяснимого отсутствия "дела идут хорошо".

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"Он (Ким Чен Ын - ИФ) выходит (на мероприятия - ИФ) и перерезает ленточки на предприятиях по производству удобрений", - заявил О'Брайен.

В то же время он подчеркнул, что не может подтвердить достоверность опубликованных фотографий, так как получить какую-либо информацию от КНДР очень сложно.

Ранее в мае впервые за три недели северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына. Это было первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

За время отсутствия на публике он пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в связи с этим СМИ ряда стран периодически заявляли со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.

США Владимир Путин Ким Чен Ын

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