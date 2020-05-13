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Минфин предложил раздать регионам антисептики из конфискованного спирта

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минфин России подготовил и направил на согласование в профильные ведомства проект постановления правительства РФ, который определяет порядок использования этилового спирта и спиртосодержащей продукции для производства дезинфицирующих средств,.

Документ предусматривает, что дезинфицирующие средства будут предоставляться субъектам РФ на безвозмездной основе при условии, что региональные власти подтвердят их целевое использование для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Общий объем конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которые находятся на хранении и могут быть использованы для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 млн литров.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает, что изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, могут направляться на переработку. Госдума во вторник приняла законопроект в первом чтении.

Минфин Минпромторг

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