Производство спирта в РФ в апреле выросло в 1,5 раза из-за COVID-19

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Производство этилового спирта в РФ в апреле этого года составило 7,65 млн декалитров (дал), что на 54,2% больше, чем в апреле прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В январе-апреле рост составил 13,8%, до 21,75 млн дал.

Это во многом связано с ростом спроса на спирт для санитайзеров и производства антисептиков из-за распространения коронавируса, пояснили отраслевые эксперты.

Всего в апреле было произведено 15,5 млн дал алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 2,4% меньше, чем годом ранее, в январе-апреле производство снизилось на 12,9%, до 48,4 млн дал.

В частности, производство водки в апреле составило 7,18 млн дал, что на 4,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В январе-апреле производство снизилось на 8,4%, до 22,05 млн дал. Коньячные предприятия в апреле увеличили розлив коньяка на 8,2%, до 0,72 млн дал, за 4 месяца - на 2,6%, до 2,56 млн дал.

Темпы роста производства шампанских и игристых в апреле были выше - 17,8%, до 0,9 млн дал, в январе-апреле - 20,4%, до 3,44 млн дал. Производство тихих вин в апреле снизилось на 8,5%, до 2,74 млн тонн, в январе-апреле - на 16,5%, до 7,91 млн дал. Производство фруктовых вин, напротив, существенно выросло: в апреле - на 23,7%, до 1,19 млн дал, за 4 месяца - на 14,9%, 3,67 млн дал.